Hubo un tiempo en que Moria Casán y Luis Ventura eran íntimos amigos de Jorge Rial, hasta que algo se rompió y ahora la dupla contó cómo fue que se convirtieron en enemigos mortales del periodista.

“¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había nuestro compañero, y que entró a América gracias a mí, porque no lo podían ni ver“, comentó la conductora de La Mañana con Moria al presidente de Aptra.

“Celos”, afirmó Ventura sin dudarlo.

Jorge Rial en Carnaval.

“Yo te cuento algo de la intimidad de un camarín. Cuando yo le digo que ahí va a ser temporada con vos (What Pass, Carlos Paz?, 2009), él vino y me dijo, yo te quiero decir solo una cosa, vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no? Al final de la historia, un año después él salía a escena disfrazado con voz de astronauta", continuó Luis.

Moria Casán contra Jorge Rial

“Yo no soy ni memoriosa ni rencorosa... Descarto a la gente que no hace bien. Yo seguí viviendo ahí. Vaselina, vaselina”, remató Moria Casán sobre Jorge Rial.