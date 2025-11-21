Un momento de máxima tensión se vivió este viernes en la televisión argentina cuando Amalia Guiñazú y Gustavo Méndez se cruzaron en vivo durante el programa de eltrece que conduce Moria Casán. El inesperado intercambio generó un clima de incomodidad entre todos los presentes.

Todo comenzó cuando el periodista le dijo a su compañera “chequealo, no sé si levantaste el teléfono”, comentario que no cayó nada bien y la panelista se defendió: “No sos el único periodista, no son tus fuentes las únicas importantes, te caes de soberbio, no subestimes a tus compañeros”.

Moria Casán frenó la pelea entre Gustavo Méndez y Amalia Guiñazú (Foto: captura de eltrece).

“Dejá de ser maestra ciruela, me vivis interrumpiendo Amalia, no puedo hablar, y la sigue, sos una interrumpidora serial”, le dijo Gustavo sin filtros a la comunicadora, quien no dudó en responder indignada.

Moria Casán frenó la pelea entre Gustavo Méndez y Amalia Guiñazú (Foto: captura de eltrece).

“Bueno, conducí el programa vos solo si queres, no sabía que el programa era tuyo la verdad, no deslegitimes mis fuentes, no tenes derecho, voy a defender mi trabajo”, sentenció Amalia.

LA REACCIÓN DE MORIA CASÁN AL CONFLICTO ENTRE AMALIA DÍAZ GUIÑAZÚ Y GUSTAVO MÉNDEZ

Este viernes, Moria Casán tuvo que intervenir y frenar el fuerte cruce entre Gustavo Méndez y Amalia Díaz Guiñazú luego de que se sacaran las chispas en pleno vivo.

“No chicos, es el programa de todos, estoy yo, estamos todos, es un día feriado, estamos todos bien. Vamos a tranquilizarnos un poquitito, son euforias que pasan entre compañeros, vamos a retomar”, dijo la conductora poniendo fin al tenso momento.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.