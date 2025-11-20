Luego de halagar la belleza y las manos de la China Suárez, Moria Casán descolocó a todo su equipo con sus comentarios sin filtro sobre “la hamburguesa” de Wanda Nara.

Ese era el modo con el que Mauro Icardi se refería a la zona íntima de su expareja y madre de sus dos hijas.

Todo comenzó cuando Gustavo Méndez aportó una información judicial en La mañana con Moria. “Se acaba de expedir el juzgado. ¿Se acuerdan de la hamburguesa? ¿La filtración de los chats de Wanda con Mauro sobre la hamburguesa?”, lanzó el panelista de eltrece.

El filoso comentario de Moria Casán sobre una parte del cuerpo de Wanda Nara: "Qué asco" (eltrece)

Y la conductora reaccionó, filosa: “Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”.

Con todo el panel tentado, Moria siguió: “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”.

Wanda Nara deberá pagarle una fortuna a Mauro Icardi por filtrar chats privados

Pese al tono humorístico con el que Casán trató el tema, Méndez continuó con la información: “La Justicia se acaba de expedir a favor de Mauro Icardi: Wanda, por haber filtrado los chats de la hamburguesa, por ir al programa de Susana Giménez y por decir que ella pagaba la multa, tiene que pagarle 100 millones de pesos. Si no, la van a embargar”.

Moria cerró con una última frase, entre risas: “Si la hamburguesa de la señora cotiza eso, imaginate la hamburguesita de la China… cotiza en bolsa, criptomoneda. Me descompenso”.

