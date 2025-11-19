Este miércoles volvieron a salir a la luz las acusaciones de Lucía “Luli” Oliver, la ex asistente de Wanda Nara, que se convirtió en un clavo en el zapato de la mediática ya que en su rol conoce sus secretos mejor guardados. Y ahora la conductora salió a con todo.

En SQP, Yanina Latorre recibió una catarata de mensajes de Wanda Nara que, fiel a su estilo, disparó artillería de todos los calibres posibles contra la joven que la ayudaba con los quehaceres de sus hijos, sus redes sociales y hasta su línea de productos.

Wanda Nara y su ex asistente Luli Oliver (Fotos: Instagram)

“Todo lo que dice es mentira, es una busca fama, que diga lo que quiera. El contador me dice a mí que le pagó todo y a mí no me llegó un juicio’”, leyó Yanina.

“Wanda insiste en que se le viene algo grande a la chica, que sabe cosas raras y que por eso la echó para no estar mezclada en esas cosas raras”, agregó la conductora.

Más tarde, Yanina recibió otro mensaje de Wanda que decía: “Ella me robó y tengo todo para demostrarlo y ya presenté denuncia por extorsión”.

“Me robó en el banco hace tiempo. Tenemos todo con el gerente del banco, está todo grabado”, leyó Yanina.

Leé más:

Wanda Nara contra las cuerdas: la mujer que conoce sus secretos le inició juicio

WANDA NARA ACUSÓ A SU EX ASISTENTE DE ROBARLE LOS HUEVOS DE CODORNIZ DE LA HELADERA

“En persona se está ocupando el gerente porque fue el que le habría dado la guita”, dijo Latorre, y leyó: “La denuncia la hicimos hace dos meses, me duplicó las tarjetas para hacer gastos personales”.

Por último, Wanda contó: “Una noche llegué más temprano de lo normal y me había robado el auto y ahí empecé a desconfiar. Se iba de joda con mi auto”, decía el mensaje que le llegó a Latorre.

Fotos: Instagram

“Luli se llevaba fruta en la cartera, me robaba boludeces. También se llevaba frutos secos. La cartera explotada de frutos’”, leyó Yanina, entre risas, hasta que le llegó un mensaje aún más insólito.

“No me duraban las barritas de cereales porque se comía la merienda de mis hijos. Si me pedía, yo le daba todo, pero llevarse sin pedir es robar. La buchoneaban las empleadas y la cocinera. Me robó mis huevos de codorniz que son mis favoritos”, fue lo último que leyó Yanina antes de cerrar su programa.

Leé más:

Por qué Wanda Nara rechazó a Fernando Burlando para defenderla contra Mauro Icardi: “Le cobraba...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.