Todos los secretos de Wanda Nara están bajo riesgo de quedar expuestos, luego de que se filtrara que la secretaria privada que se encargaba de los chicos le inició un juicio por despido y trabajo no registrado que ascendería a casi 30 millones de pesos.

La demanda fue presentada por Lucía Oliver (26), quien se desempeñaba como “asistente personal y secretaria privada” en el departamento de Chateau Libertador y en la casa ubicada en el barrio privado de Santa Bárbara, desde marzo de 2023.

“Tenía cédula azul” de los vehículos de Wanda, según contó Santiago Sposato, y “se ocupaba de todas las actividades de organización familiar en el día a día. Coordinar con las empleadas que cumplían funciones de limpieza, cocina y gestión operativa de la casa”.

Por qué Lucía Oliver le inició juicio a Wanda Nara

Wanda Nara va a juicio con su exsecretaria privada.

“Acompañarlos a clases de idioma, piano, fútbol, patín, gimnasia artística, batería, etc”, siguió en A la Tarde.

Lucía Oliver, la exsecretaria privada Wanda Nara. (Foto: @lulioliver_)

El rol clave de Luli, la secretaria de Wanda Nara

Como si fuera poco, “cumplía el rol y era reconocida en el colegio de los cinco hijos como adulto responsable”.

Todo empezó en diciembre, cuando Wanda Nara decidió que Luli deje de facturarle para ponerla como empleada registrada, pero pagándole en mano mucho menos.