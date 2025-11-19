A dos días de que la entrevista de Moria Casán a la China Suárez saliera al aire en La mañana con Moria, el ida y vuelta entre la diva y la actriz sigue generando repercusiones.

En ese contexto, la One y conductora de eltrece sorprendió al contar qué parte del cuerpo de la China le llamó la atención y la fascinó.

Moria Casán reveló qué parte del cuerpo de la China Suárez le llamó la atención (eltrece)

“Además de la belleza que tiene esta mujer, y lo simpática que es, tiene algo que a mí me fascina en la gente: las manos”, dijo la conductora tras ver el detrás de escena del encuentro, en el momento en que Eugenia Suárez conoció a la perrita rescatada y adoptada por el panelista Gustavo Méndez.

Luego, amplió su observación: “¡Qué buenas manos tiene! Hermosas manos, se las vi recién, cuando abrazaba a la perrita”.

China Suárez sorprendió con su confesión más picante sobre Mauro Icardi (eltrece)

CHINA SUÁREZ REVELÓ EL PRIMER MENSAJE QUE LE ENVIÓ MAURO ICARDI

“Cuando lo conocí yo no daba más de los nervios y yo no soy una mina tímida”, le dijo la China a Casán en La mañana con Moria.

Bajo la atenta mirada de Icardi, quien se encontraba a pocos metros de la entrevista, Suárez continuó dando detalles del inicio de su explosivo romance.

“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, reveló Eugenia, en alusión al final de su pareja con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

Tras contar con la autorización del futbolista, la China contó el zarpado mensaje que le mandó Mauro: “Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”.

