Ya divorciada de Coti Sorokin, la vida sentimental de Candelaria Tinelli (35) estaría por demás activa, y Moria Casán le dio un provocador consejo en vivo con preservativos en las manos.

“Cande hace dos meses que se está viendo con Juan Martín Zubía”, afirmó Gustavo Méndez en referencia al polista de Sol de Agosto.

Entonces, el panelista de La Mañana con Moria completó la información sobre el deportista de 27 años: “Es el ex de Mía Cambiaso, la hija de Adolfo Cambiaso, el Maradona del polo, y María Vázquez”.

Juan Martín Zubía.

Luego, Méndez aseguró que “Candelaria Tinelli se fue más de dos veces de Tequila con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara”, y crack de Ellerstina-Chapaleufú.

Moria Casán alentó el uso de preservativos a puro sarcasmo

“A usar preservativo, que Tinelli se muere y llega aquí a la casa de la chica”, enfatizó mostrando un profiláctico.

Y como en la mesa se comentaba que Pieres a su vez estaba saliendo con la actriz Gabriela Sari, y que también buscaba volver con Zaira Nara, a Moria Casán no se le ocurrió mejor idea que pedir más preservativos y remató con su picante sugerencia a Candelaria Tinelli: “Arreéglense entre ustedes”.