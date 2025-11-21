La renuncia de Marcelo Tinelli a Estamos de Paso, luego de dos semanas de reemplazo por parte de José María Listorti, dejó un espacio vacante en el streaming que ahora se supo que ocupará una mega figura.

“Al que habían corrido por Marce”, ironizó Marina Calabró.

Entonces remató: “¡JR, por supuesto!“.

Es decir que Jorge Rial “se salió con la suya, vuelve a su horario original y le está diciendo a los dueños de Carnaval ¿Vieron que este no iba a durar nada?“, según contó la panelista de Lape Club Social.

La grilla de Carnaval sin Marcelo Tinelli

“El programa de Rial con Viviana Canosa, Revueltos, iba a los miércoles a las 20, en el horario que después ocupó Marcelo”, recordó Calabró.

Jorge Rial en Carnaval.

“Tinelli salía martes y miércoles. Ahora Jorge Rial vuelve a su horario de los miércoles con Canosa, y fue como una mojada de oreja también. Porque Rial mucho no lo quiere a Marcelo”, continuó sobre lo que pasará la próxima semana.

Al final, Marina Calabró contradijo la versión oficial de Marcelo Tinelli sobre el levantamiento de su programa: “A mí lo que me dicen los de Carnaval es que Marce medio que la contó cambiada. Que ahí le dijeron ¿volvés o no volvés? Porque el proyecto nos interesa en tanto sea con vos. Si vos no estás adentro no nos interesa, lo discontinuamos. Y como Marcelo no tenía certeza de cuándo iba a volver, se terminó“.