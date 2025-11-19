La ácida crítica de Mariano Iúdica a Marcelo Tinelli por su crisis familiar, financiera y judicial incluyó a José María Listorti, a quien había acusado de vocero del empresario y además polémizaron por quién había sugerido a Denise Dumas como conductora de Este es el Show.
“Hace tres años y medio que no trabajo con Marcelo. Es más, me propuso el año pasado hacer Cantando y Carnaval, pero le dije que no. Lo hago porque tengo buena onda, en agradecimiento a todos los años de laburo que me dio”, comenzó en diálogo con Puro Show.
“No tengo que ni chupar las medias, ni que me digan lo que tengo que decir. No me mandó a decir cuando trabajaba para él, menos ahora”, continuó el animador de Re Tarde (lunes a viernes de 16 a 19hs. FM 101.5).
“No me refería a Mariano. Pero será que él está acostumbrado a que lo manden a hablar. Tengo 52 años y no me manda nadie a hablar nada”, enfatizó con picardía.
Más sobre este tema
Al final, José María Listorti aseguró que no llamó a Mariano Iúdica para resolver la polémica en privado: “No hablo hace años con él. No tengo necesidad”.
La relación de Listorti con Tinelli
Por otra parte, José María Listorti negó haber dialogado con Marcelo Tinelli en este tiempi: “No lo molesto. Por eso me llevo bien, no le rompo las pelo..., no le chupo las medias, como todos piensan”.
“Fue un favor, yo los favores los cobro. Pero igual Federico Hoppe me dio una guita por haberlo reemplazado, pero nunca se la pedí”, concluyó Listorti sobre su participación en Estamos de Paso.