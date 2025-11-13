La reflexión de Mariano Iúdica sobre que Marcelo Tinelli se quedó solo cuando se le acabó el dinero y el poder hirieron al empresario, y luego de que José María Listorti y Carla Conte defendieran a su compañero de Carnaval, el conductor de Polémica en el Bar salió a cruzarlos.

“Ya hablé lo que tenía que decir de Marcelo. Ellos que hablen, los mandan a hablar”, arrancó Iúdica sin filtro.

Consultado sobre el repudio de Listorti, Mariano fue tajante: “Nada me sorprende, porque ya me pasó cuando me fui de Ideas”.

Mariano Iúdica en los Martín Fierro de Portales (Foto: Movilpress).

Y fue más picante cuando le recordaron que Carla Conte generalizó sobre las mujeres que trabajaron con él: “¡No me importa! Ya los conocemos”.

Mariani Iúdica se puso a la par de Marcelo Tinelli

“¡Yo hablo de Tinelli, no de los otros!”, enfatizó para ningunear a los leales a Marcelo.

“¡No quiero hablar de lo que dijeron! ¿¡Por qué les voy a dar chapa a los que salen!?“, se sacó.

Mariano Iúdica.

Al final, Mariano Iúdica insistió en que Marcelo Tinelli envía voceros a que le peguen: “Va a hablar Feudale y mañana mandarán a hablar a otro”.