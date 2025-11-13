La reflexión de Mariano Iúdica sobre que Marcelo Tinelli se quedó solo cuando se le acabó el dinero y el poder hirieron al empresario, y luego de que José María Listorti y Carla Conte defendieran a su compañero de Carnaval, el conductor de Polémica en el Bar salió a cruzarlos.
“Ya hablé lo que tenía que decir de Marcelo. Ellos que hablen, los mandan a hablar”, arrancó Iúdica sin filtro.
Consultado sobre el repudio de Listorti, Mariano fue tajante: “Nada me sorprende, porque ya me pasó cuando me fui de Ideas”.
Y fue más picante cuando le recordaron que Carla Conte generalizó sobre las mujeres que trabajaron con él: “¡No me importa! Ya los conocemos”.
Mariani Iúdica se pone a la par de Marcelo Tinelli
“¡Yo hablo de Tinelli, no de los otros!”, enfatizó para ningunear a los leales a Marcelo.
“¡No quiero hablar de lo que dijeron! ¿¡Por qué les voy a dar chapa a los que salen!?“, se sacó.
Al final, Mariano Iúdica insistió en que Marcelo Tinelli envía voceros a que le peguen: “Va a hablar Feudale y mañana mandarán a hablar a otro”.