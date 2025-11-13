La cercanía de Moria Casán con Marcelo Tinelli fue intensa durante los años que compartieron ShowMatch, y ahora la conductora contó cómo afectó al empresario el final de su relación con Guillermina Valdés, en mayo de 2022.

“Es brava Guillermina, eh. ¡¡Bravísima!!“, eclamó la conductora de La Mañana con Moria.

El comentario fue antes de que se enterara del sugestivo posteo que hizo la mamá de Lorenzo Tinelli (11) en Stories, cuando replicó una frase adjudicada a un tal Juan Tallón: “Estamos consumiendo nuestra vida en asuntos poco importantes, disfrazados de urgencia”.

El reposteo de Guillermina Valdés ¿contra Guillermina Valdés?

Indirecta que sus panelistas interpretaron como un tiro por elevación contra el empresario, en medio de sus problemas económicos y judiciales. “¡Porque no es el quilombo de ella!”, remató Moria.

Qué sabía Moria de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

En cuanto a la crisis conyugal de Tinelli y Valdés, Moria reveló: “Yo tengo noticias de gente muy cercana a ella que fue doloroso, muy doloroso”.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, ¿a un paso de la reconciliación?: Están juntos, pero no lo quieren hacer público

“Esto no es una infidencia porque me lo contó gente que era íntima y ya no es íntima de la femenina. Ella lo quería dejar todo el tiempo, hasta que sucedió”, aclaró.

“Esto es lo que se decía. Entonces supongo que si alguien... Están atravesando una relación medio tortuosa... Después cuando llega el momento difícil... y además tiene un hijo que es un divino”, cerró Moria Casán.