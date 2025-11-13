La mansión de Marcelo Tinelli en Uruguay pasará a manos de un magnate de Estados Unidos este sábado, y se filtró la escritura de compraventa de la propiedad por la que el conductor recibiría una montaña de dólares, que de todas formas usaría para saldar deudas.

“Los vendedores son dos, son Marcelo Tinelli y Paula Robles“, arrancó Marina Calabró sobre la operación que pactaron con Tyler Lawson.

Y si bien “se especuló con que Paula no quería poner el gancho final”, al final lo hizo a través de un apoderado en común con Tinelli, y “el producido de la casa es para Marcelo”, precisó la panelista de Lape Club Social.

La escritura de compraventa de la mansión de Marcelo Tinelli en Uruguay.

El tema entre los padres de Francisco (27) y Juanita (22) había sido saldado “en la división de bienes” tras el divorcio.

Los detalles de la escritura de la mansión de Marcelo Tinelli

En ese punto, la periodista fue al hueso en medio de la polémica por las deudas con Gustavo Scaglione, el nuevo dueño de Telefe y accionista de América: “Fíjate que tenemos acá la reserva definitiva vía escritura pública y tiene algunas cosas re interesantes”.

“11 millones de dólares, acá está especificado cómo se le transfiere a Marcelo la guita. En el momento de la reserva, ahí se transfiere 1.500.000 dólares (...) va a una cuenta suiza, que tiene a su vez una cuenta beneficiaria de titularidad de Marcelo Tinelli. Y esos son 933 mil dólares”, detalló al mirar el documento.

Milett Figueroa en “Guanahani”. Foto: Instagram @milett

“Además de eso, tenemos letra de cambio cruzada y tres cheques cruzados por Acá. 497 mil dólares que ya están en el Banco Suiza”, siguió.

“En dos días debería pagar don Tyler 9.500.000. Pero fíjate que acá ya no especifican a dónde van. Tal vez sea un pedido de Marce para evitar embargo. (...) Por eso va a Suisa esa guita”.

“Se obliga a entregar el inmueble en su actual estado de conservación conforme al anexo fotográfico. Con los bienes muebles que lo alojan, libre de animales y ocupantes”.