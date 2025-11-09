En medio del escándalo que surgió en el entorno de Marcelo Tinelli tras años de mostrar una imagen pacífica de su familia ensamblada, Mariano Iúdica salió a hacer declaraciones alarmantes sobre su ex jefe, por quien dijo sentir “tristeza” y “pena”.

“Me da mucha pena a pesar de muchas cosas que tuvimos”, dijo Mariano, sobre lo que él definió como una serie de ataques del conductor hacia él por abandonar Ideas del Sur una década atrás. “Cuando vi cosas que no me gustaron, me fui, y después eso me lo hizo saber fuertemente”, declaró.

Marcelo Tinelli y Mariano Iúdica (Fotos: Web)

“Cuando me fui me mató. Después cuando vino acá, cuando vino a América también”, señaló Iúdica, que hizo foco también en la tensa situación familiar que vive su ex jefe. “La verdad, me da mucha tristeza. Lo que debe la plata, que se joda, que la pague por meterse con cosas que no puede, por gastador serial”, agregó.

QUÉ DIJO MARIANO IÚDICA QUE DESATÓ PREOCUPACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE MARCELO TINELLI

“Lo que más me da tristeza, que me parece que es mil veces peor que lo de la plata, es lo de las hijas. Que las hijas le devuelvan... que lo pongan así en la palestra con una cosa de tanto desamor y tan fuerte, y las exesposas, ¿viste? Eso sí me hizo mal, porque yo creo que debe ser mil veces peor los posteos de Juanita… que te llamen los acreedores para cobrarte la deuda”, dijo Mariano.

Fotos: capturas América TV

A la hora de hablar de la economía de Tinelli, Iúdica contó que se sorprendió al respecto. “Pero también sé del nivel de vida que llevó y que lleva. Tenía un nivel de vida muy, muy fuerte y todos los que estaban alrededor lo gozaban, porque todos vivían como él, y el que trabajaba era él. Todos: ex esposas, hijos, amigos, todos con un nivel de gasto y un nivel de vida que había que mantener eso”, advirtió.

“Como dice Gustavo Sofovich: cuando vos te metés en ese nivel de vida, se acaba la plata”, agregó Iúdica, que cuestionó los manejos de Tinelli. “Cuando construís sobre el dinero, las relaciones… No quiero ser cruel, pero se demostró cuando se corrió el dinero no quedó nada de amor familiar. (…) Al chabón, cuando se acabó el dinero se quedó solo en su casa”, cerró el conductor.

