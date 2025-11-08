En medio del escándalo familiar que involucra a los Tinelli, Cande Tinelli volvió a ser noticia.

Esta semana, la hija de Marcelo Tinelli estuvo en el centro de la atención mediática luego de confirmar que está distanciada de su hermana Juanita, quien recientemente denunció haber recibido amenazas de muerte y reveló la tensa relación que mantiene con su padre.

En ese contexto, y tras haber celebrado su cumpleaños, Cande decidió salir a aclarar un nuevo rumor que la vinculaba sentimentalmente con un hombre, tras su separación de Coti Sorokin, ocurrida en abril.

La cantante compartió un mensaje contundente en sus historias de Instagram, junto a la imagen de una vela encendida: “Paso por acá para decir y pedir que no me asocien más con nadie porque estoy absolutamente soltera. No inventen cosas ni crean todo lo que dicen que les dicen. Gracias”.

Cande Tinelli aclaró su situación sentimental (Foto: Instagram)

CANDE TINELLI, SOLTERA: “POR AHORA NO TENGO GANAS DE ESTAR EN PAREJA”

Días antes, en diálogo con el programa A la tarde, Candelaria ya había dejado entrever su situación sentimental actual. Cuando el notero le consultó por su corazón, respondió con sinceridad:

“Yo estoy bien, tranquila. Por ahora no tengo ganas”, dijo, confirmando que está soltera y enfocada en su vida personal.

