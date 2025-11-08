Coti Sorokin brilló en el Gran Rex de Buenos Aires en un show especial el último viernes por la noche en el que hizo homenaje a su álbum Esta Mañana y Otros Cuentos y desde Ciudad te mostramos las fotos.

Según fuentes de Ciudad, Cande Tinelli y Soledad Aquino eran las invitadas estrella a la gira nacional “20 tour 2025” del cantante, pero la hija de Marcelo y su madre no fueron vistas en ningún sector del teatro.

Conforme a sus últimas declaraciones a la prensa, el vínculo con su exesposa quedó en buen término y hasta aseguró que “hablan todos los días”, sin embargo, la última semana la familia Tinelli fue protagonista de un conflicto interno por la amenazas a Juanita y la exposición de la misma en las redes de la modelo.

LAS FOTOS DE COTI SOROKIN EN EL GRAN REX

Coti Sorokin en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.