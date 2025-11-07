En medio del revuelo mediático que despertó la denuncia que hizo Juanita Tinelli por amenazas de muerte, su hermana Candelaria, dio que hablar con su un sugestivo posteo que compartió en las redes sociales.

En la publicación se ve un profundo descargo del actor y comediante Kevin Hart que tocó el corazón de varios usuarios: “No esperes que los demás te den lo que tú das, ¿verdad? Una de las cosas más importante que entiendo con total claridad es que mi corazón es diferente, y la energía que pongo en hacer que los demás se sientan bien, o poner a otros en una buena posición, es una energía de alto nivel”, se lo escuchó decir.

“Y que tú la tengas, no significa que otras personas deban tenerla. Cada persona actúa de manera diferente, ¿verdad? Y cada uno muestra su amor, o muestra su valor, o muestra su compromiso, de forma distinta”, agregó. Y cerró: “Me quité esa presión de los demás cuando dejé de esperar que me dieran lo mismo”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@candelariatinelli)

De esta manera, la hija de Marcelo Tinelli se apropió de estas declaraciones y las subió a Instagram Stories con un emoji de unas manitos rezando, dejando en claro lo que siente en este momento tan difícil que le toca atravesar en el ámbito familiar.

Cande Tinelli en el estreno del programa de streaming con Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL PROFUNDO POSTEO DE MARCELO TINELLI A CANDE EN SU CUMPLEAÑOS, EN MEDIO DEL CONFLICTO FAMILIAR: “LOS EXTRAÑO A VOS Y A TUS HERMANOS”

Marcelo Tinelli sorprendió a todos sus seguidores con un tierno y sentido posteo dedicado a su hija Candelaria Tinelli, quien este jueves celebra un nuevo año de vida.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió un profundo posteo con distintas imágenes de su familia, en medio del fuerte conflicto mediático y financiero que atraviesa: “Rubi de mi alma, en este día tan especial quiero que sepas que, aunque hoy la distancia nos separe, mi corazón está ahí con vos. Feliz cumple amor mío”, comenzó diciendo Tinelli, quien se encuentra en Uruguay, con un emoji de un corazoncito rojo.

El conductor recordó los años compartidos junto a Cande y expresó cuánto la extraña: “Hemos vivido tantos momentos juntos a lo largo de los años y cada instante compartido me llena de orgullo y amor. Los extraño a vos y a tus hermanos, y pronto estaremos todos juntos de nuevo, celebrando en familia como siempre”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli) Por: Fabiana Lopez

Además, Tinelli dejó una reflexión sobre el valor de la vida y los deseos para su hija: “Quiero que sepas que la vida es una sola y vos te merecés cada alegría, cada sueño cumplido. Hasta el último de mis días, mi deseo es verte feliz, acompañarte y disfrutar cada etapa de tu vida”.

Marcelo Tinelli: “Rubi de mi alma, en este día tan especial quiero que sepas que, aunque hoy la distancia nos separe, mi corazón está ahí con vos. Feliz cumple amor mío”.

El texto culminó con una frase llena de ternura, que despertó miles de “me gusta” de sus fanáticos: “Te amo con todo mi corazón, que tengas un cumpleaños maravilloso”, cerró, a corazón abierto.