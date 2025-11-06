En medio del revuelo mediático que rodea a la familia Tinelli, Mica Tinelli publicó un contundente mensaje en sus redes sociales que generó todo tipo de interpretaciones.

La hija mayor de Marcelo Tinelli subió una selfie con gesto serio y acompañó la imagen con una frase que no pasó inadvertida: “Increíble lo sueltitos que están todos ahora”, comnezó diciendo la publicación que subió a Instagram Stories.

“Ven a alguien en el piso, y le siguen metiendo patadas sin parar. Son todos unos vivos bárbaros, eh. Qué bien”, agregó en su mensaje cargado de ironía y enojo.

El posteo apareció horas después de que trascendiera la denuncia por amenazas de muerte que realizó Juanita Tinelli, su hermana menor, y de los rumores sobre un tenso clima familiar tras ese episodio.

TODOS LOS DETALLES DE LA CHARLA QUE MANTUVIERON TINELLI Y JUANITA TRAS LA DENUNCIA QUE SACUDIÓ A LA FAMILIA

El escándalo familiar que tiene en vilo al clan Tinelli sumó un nuevo capítulo. En LAM, Yanina Latorre contó en detalle cómo fue la charla que mantuvieron Marcelo Tinelli y su hija Juanita después de la denuncia que generó un verdadero cimbronazo mediático.

“Marcelo está muy caído”, comenzó diciendo la panelista sobre el conductor, dejando en claro que lo que más le duele no es el impacto público del caso, sino el conflicto con su hija menor.

Consultada por Ángel de Brito, Yanina -que aclaró que habló directamente con el presentador- detalló cómo se encuentra Marcelo: "Está muy preocupado por Juana“.

Además, desmintió las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto llamado violento de la joven a su padre: “Dijeron que Juana lo llamó a la madrugada y lo puteó, y es mentira. Lo llamó y le pidió disculpas. Le dijo que había tenido un ataque de pánico y que no sabía por qué había hecho todo eso”.

Según Latorre, la conversación terminó abruptamente y Marcelo no pudo volver a comunicarse con su hija: “Él no entiende qué es lo que pasa”, cerró.