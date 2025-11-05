En medio del escándalo familiar que tiene a Marcelo Tinelli en el ojo de la tormenta, Yanina Latorre volvió a lanzar información explosiva en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América.

Según la conductora, el presentador estaría profundamente dolido por la reacción de Paula Robles, su expareja y madre de dos de sus hijos Juanita y Francisco, en las redes sociales, que dio que hablar con un posteo que muchos interpretaron que fue en su contra.

“Una de las cosas que más lo tiene sacado a Marcelo es la reacción de Paula”, reveló Yanina al aire, haciendo referencia a los dichos públicos de la exbailarina, quien habría calificado al conductor de “egoísta”.

Paula Robles en el cierre del BAFWEEK (Fotos: Movilpress).

Con su habitual franqueza, Yanina agregó: “Marcelo no tiene la menor idea de por qué Paula reaccionó así“. Y cerró, con un profundo análisis en vivo: ”No entiende y no lo puede creer".

FUERTE ANÁLISIS DE YANINA LATORRE SOBRE EL ESCÁNDALO QUE ENVUELVE A MARCELO TINELLI

En medio del escándalo que envuelve a Marcelo Tinelli, Yanina Latorre fue contundente al analizar los problemas económicos y familiares del conductor en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América.

Todo comenzó con la consulta que hizo Ximena Capristo en vivo: “Vos recién dijiste que Marcelo es un tipo que tiene mucho dinero... ¿y por qué está tan embargado con estos 30 millones?”, indagó la panelista.

Sin embargo, Yanina aclaró que la situación no sería tan grave como se difundió: “No está tan embargado. La casa de Uruguay la vendió hace casi dos años en 12 millones de dólares. Se la vendió a un americano, en cuotas, con la condición de que el último verano se despedían de la casa grabando el reality del clan Tinelli”.

Foto: Captura (América)

“Evidentemente Marcelo empezó a hacer muy malos negocios. Cerró LaFlia (lo que era su productora) y tuvo 20 mil quilombos”, agregó. Y cerró, picante: “Yo creo que es un gran conductor de televisión, pero un pésimo empresario”.