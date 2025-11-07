A una semana de haber denunciado públicamente que recibió amenazas de muerte y de confirmar su distanciamiento de su padre, Marcelo Tinelli, Juanita volvió a mostrarse en redes sociales desde la tranquilidad de su hogar.
Refugiada en el amor de su madre, Paula Robles, y mientras las internas familiares la mantienen alejada de su hermana Cande Tinelli, la joven modelo compartió en Instagram dos fotos de entrecasa, atravesando el difícil momento en silencio y sin declaraciones públicas.
El 4 de noviembre, Marcelo Tinelli rompió el silencio en la red social X (ex Twitter), donde se refirió tanto a sus problemas económicos como a la crisis familiar.
Allí confirmó haber tenido una fuerte discusión con su hija menor, aunque reveló que pudieron reencontrarse para comenzar a sanar el vínculo.
“Gracias, Juani, por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor uno dice lo que le sale. Te amo”, escribió el conductor, quien acompañó a su hija desde el primer momento en su decisión de denunciar las amenazas ante la Justicia y le brindó su contención, a pesar del conflicto entre ambos.
