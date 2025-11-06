Mientras crecen las tensiones en el clan Tinelli por los conflictos mediáticos entre sus hijas y los rumores de distancia, Milett Figueroa sorprendió con un posteo apoyando a su pareja, Marcelo Tinelli.

La modelo compartió en sus redes una imagen con una profunda reflexión sobre la definición de la palabra “familia”: “La mayor bendición en esta vida. Un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad. Aquellos en los que siempre puedes confiar. Refugio seguro ante las tempestades de la existencia. Lugar donde nace el amor y la alegría”, se pudo leer en el posteo.

Debajo, la artista selló su declaración con unas románticas palabras: “@marcelotinelli, te amo”, dijo, acompañado de un emoji de corazón y el símbolo del infinito.

Tinelli, visiblemente emocionado, replicó la publicación en sus propias historias y le agradeció el gesto: “Gracias mi vida por estar y acompañar siempre. Te amo”. A lo que Milett volvió a darle su contención: “Amor, siempre. Te amo mucho”.

El intercambio virtual entre ambos no pasó desapercibido para sus seguidores, que destacaron el apoyo incondicional de Milett hacia el conductor justo cuando atraviesa momentos familiares complejos.

TODOS LOS DETALLES DE LA CHARLA QUE MANTUVIERON TINELLI Y JUANITA TRAS LA DENUNCIA QUE SACUDIÓ A LA FAMILIA

El escándalo familiar que tiene en vilo al clan Tinelli sumó un nuevo capítulo. En LAM, Yanina Latorre contó en detalle cómo fue la charla que mantuvieron Marcelo Tinelli y su hija Juanita después de la denuncia que generó un verdadero cimbronazo mediático.

“Marcelo está muy caído”, comenzó diciendo la panelista sobre el conductor, dejando en claro que lo que más le duele no es el impacto público del caso, sino el conflicto con su hija menor.

Consultada por Ángel de Brito, Yanina -que aclaró que habló directamente con el presentador- detalló cómo se encuentra Marcelo: "Está muy preocupado por Juana“.

Además, desmintió las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto llamado violento de la joven a su padre: “Dijeron que Juana lo llamó a la madrugada y lo puteó, y es mentira. Lo llamó y le pidió disculpas. Le dijo que había tenido un ataque de pánico y que no sabía por qué había hecho todo eso”.

Según Latorre, la conversación terminó abruptamente y Marcelo no pudo volver a comunicarse con su hija: “Él no entiende qué es lo que pasa”, cerró.