Marcelo Tinelli sorprendió a todos sus seguidores con un tierno y sentido posteo dedicado a su hija Candelaria Tinelli, quien este jueves celebra un nuevo año de vida.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió un profundo posteo con distintas imágenes de su familia, en medio del fuerte conflicto mediático y financiero que atraviesa: “Rubi de mi alma, en este día tan especial quiero que sepas que, aunque hoy la distancia nos separe, mi corazón está ahí con vos. Feliz cumple amor mío”, comenzó diciendo Tinelli, quien se encuentra en Uruguay, con un emoji de un corazoncito rojo.

El conductor recordó los años compartidos junto a Cande y expresó cuánto la extraña: “Hemos vivido tantos momentos juntos a lo largo de los años y cada instante compartido me llena de orgullo y amor. Los extraño a vos y a tus hermanos, y pronto estaremos todos juntos de nuevo, celebrando en familia como siempre”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli) Por: Fabiana Lopez

Además, Tinelli dejó una reflexión sobre el valor de la vida y los deseos para su hija: “Quiero que sepas que la vida es una sola y vos te merecés cada alegría, cada sueño cumplido. Hasta el último de mis días, mi deseo es verte feliz, acompañarte y disfrutar cada etapa de tu vida”.

El texto culminó con una frase llena de ternura, que despertó miles de “me gusta” de sus fanáticos: “Te amo con todo mi corazón, que tengas un cumpleaños maravilloso”, cerró, a corazón abierto.

Marcelo Tinelli: "Rubi de mi alma, en este día tan especial quiero que sepas que, aunque hoy la distancia nos separe, mi corazón está ahí con vos. Feliz cumple amor mío".

TODOS LOS DETALLES DE LA CHARLA QUE MANTUVIERON TINELLI Y JUANITA TRAS LA DENUNCIA QUE SACUDIÓ A LA FAMILIA

El escándalo familiar que tiene en vilo al clan Tinelli sumó un nuevo capítulo. En LAM, Yanina Latorre contó en detalle cómo fue la charla que mantuvieron Marcelo Tinelli y su hija Juanita después de la denuncia que generó un verdadero cimbronazo mediático.

“Marcelo está muy caído”, comenzó diciendo la panelista sobre el conductor, dejando en claro que lo que más le duele no es el impacto público del caso, sino el conflicto con su hija menor.

Consultada por Ángel de Brito, Yanina -que aclaró que habló directamente con el presentador- detalló cómo se encuentra Marcelo: "Está muy preocupado por Juana“.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Además, desmintió las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto llamado violento de la joven a su padre: “Dijeron que Juana lo llamó a la madrugada y lo puteó, y es mentira. Lo llamó y le pidió disculpas. Le dijo que había tenido un ataque de pánico y que no sabía por qué había hecho todo eso”.

Yanina Latorre: "Dijeron que Juana lo llamó a la madrugada y lo puteó, y es mentira. Lo llamó y le pidió disculpas. Le dijo que había tenido un ataque de pánico y que no sabía por qué había hecho todo eso".

Según Latorre, la conversación terminó abruptamente y Marcelo no pudo volver a comunicarse con su hija: “Él no entiende qué es lo que pasa”, cerró.