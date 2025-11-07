En medio del complicado presente que atraviesa Marcelo Tinelli a nivel familiar y financiero, Jorge Rial analizó la situación con su estilo directo y sin anestesia.

“Hay que tener mucho huevo para poner la cara en los medios cuando estás en medio de una tormenta familiar”, arrancó diciendo Rial, al referirse al difícil momento del exconductor de ShowMatch.

Fiel a su estilo, el periodista destacó el temple que se necesita para mantenerse en pie cuando la vida personal y profesional se desmoronan: “Tenés que tener valentía, tenés que tener un montón de cosas para pararte, plantarte y decir: ‘señores, tengo un quilom...’. Acá estoy. Son pocos los que lo hacen. Bueno, Marcelo no pudo hacer eso”.

Foto: Captura (América)

“Y lo que me cuentan es que está golpeadísimo. Como nunca se lo vio. Y es entendible, porque se le juntaron dos frentes”, agregó el conductor de Argenzuela (Radio 10) en referencia a la tormenta que atraviesa Tinelli tanto en el plano personal, como en el económico.

Jorge Rial:“Y lo que me cuentan es que (Marcelo Tinelli) está golpeadísimo. Como nunca se lo vio. Y es entendible, porque se le juntaron dos frentes”.

“Me parece muy bien que los programas no estén acosando con los móviles, ni poniéndole cámaras en la cara, ni provocando a Juanita para que diga alguna barbaridad, o ofreciéndole plata para que se siente en los paneles a hablar mal del padre“, añadió, tras la denuncia de Juana Tinelli por amenazas de muerte, tal como se pudo ver en LAM. Y cerró, firme con su postura: ”Me parece muy bien que no lo hagan”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PAMPITA HABLÓ DEL ESCÁNDALO DE MARCELO TINELLI Y FUE TAJANTE: “ESPERO QUE TODOS SUS PROBLEMAS...”

Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las famosas que rompió el silencio y habló del presente de Marcelo Tinelli, quien atraviesa días complicados tras las denuncias y amenazas que recibió su hija Juanita.

La modelo, siempre cuidadosa al referirse a temas delicados, expresó con sinceridad: “No me gusta opinar de muchos temas a mí, no me meto. Pero bueno, (Marcelo) me dio trabajo muchos años y a mucha gente también, así que espero que todos sus problemas se resuelvan”.

Cuando el notero Santiago Riva Roy le consultó sobre si cree que hay quienes “esperaron este momento para patearlo en el piso”, Pampita fue tajante y mantuvo su firme postura: “No tengo de dónde juzgar a nadie. Imaginate, no lo hago con mis íntimos ni con gente querida, menos con alguien que me dio trabajo. No me corresponde juzgar cómo administra sus finanzas”.

Foto: Captura (América)

La conductora también fue consultada por el episodio de Juanita Tinelli, quien contó en redes que fue amenazada y tuvo que acudir a una fiscalía. Ante eso, Pampita se mostró empática, pero mantuvo distancia: “No sé. Son temas íntimos y familiares. No me quiero meter”, cerró.