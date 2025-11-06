A una semana de la denuncia que realizó su hermana Juana por una presunta amenaza que recibió en su celular, Mica Tinelli hizo su segunda aparición pública en una semana, aunque, a diferencia del evento al que fue el martes con su hermana, esta vez llegó con guardaespaldas.

Desde que se hizo público el peligro que corren los integrantes de la familia de Marcelo Tinelli a raíz de la amenaza de un supuesto acreedor, el conductor dispuso que todos cuenten con personal de seguridad cuidándolos.

De esta manera, la mayor de las hijas de Marcelo Tinelli llegó al Alcorta Editio 2025 para presentar los modelos de su marca de ropa, y allí hizo unas declaraciones para SQP, reiterando su apoyo a su papá. “Me parece una falta de respeto y un hostigamiento que no me parece justo para nadie", señaló.

“¿Hablaste con Juana?”, quiso saber Yanina Latorre. "Está bien. Estamos tratando de estar bien entre todos en la familia“, agregó la empresaria, antes de seguir su camino, muy bien custodiada, tal como la encontró la cámara de Ciudad Magazine.

LAS FOTOS DE MICA TINELLI CON CUSTODIA EN UN CONCURRIDO EVENTO DE MODA

Mica Tinelli (Foto: Movilpress)

