Marcelo Tinelli atraviesa días difíciles y su entorno lo sabe. Después de varios rumores sobre su estado personal y su ausencia en el streaming de Carnaval, José María Listorti fue quien lo reemplazó en la conducción, y habló sin filtros sobre cómo se encuentra el conductor más famoso del país.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, Listorti dio detalles de la sorpresiva convocatoria: “Estaba haciendo el programa de radio en La Pop y me avisó Fede Hoppe si podía hacerle la gamba. Obviamente podía, y acá estoy. Me sorprendió mucho”, contó José María desde la puerta del estudio.

Durante toda la jornada, se había especulado con que Marcelo reaparecería frente a cámara, pero según reveló Listorti, el conductor decidió bajarse a último momento: “Me llamó Hoppe como a las cinco y pico de la tarde para pedirme que lo reemplazara”.

Foto: Captura (América)

El entrevistado confirmó que estuvo en contacto con Tinelli y explicó con claridad el motivo de su ausencia: “Recién hablé con Marcelo, cruzamos unos mensajes. Lo entiendo porque es muy difícil hacer un programa de este estilo, donde tenés que estar divertido, cuando estás preocupado. Y él está preocupado, no por la guita, sino por su familia”.

En ese punto, Listorti fue contundente sobre el estado emocional de su amigo y cerró: “Él está caído. No viene porque está caído. Es muy difícil hacer un programa cuando no estás bien”.

José María Listorti: “Recién hablé con Marcelo, cruzamos unos mensajes. Lo entiendo porque es muy difícil hacer un programa de este estilo, donde tenés que estar divertido, cuando estás preocupado. Y él está preocupado, no por la guita, sino por su familia”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA SORPRESIVA REACCIÓN DE SOLEDAD AQUINO CUANDO MORIA CASÁN LE PREGUNTÓ SI VOLVERÍA CON MARCELO TINELLI

El debut de La Mañana de Moria por eltrece sigue dejando momentos imperdibles, y esta vez la protagonista fue Soledad Aquino, quien mantuvo un distendido diálogo con Moria Casán en el que habló de su presente sentimental y de su vínculo con Marcelo Tinelli.

“Decime una cosa, Soledad, ¿vos tenés posibilidad de hablar con Marcelo?”, le preguntó Moria, fiel a su estilo frontal. A lo que la madre de Cande y Mica Tinelli respondió, sin vueltas: “Por supuesto, nos llevamos bárbaro“.

Luego, Moria quiso saber si Soledad había vuelto a apostar al amor: “¿Y vos pudiste formar pareja, Sole?”, le consultó. Y Soledad se sinceró en vivo: “Tuve varios novios, bastantes, pero yo no me quise volver a juntar o vivir con alguien. Estoy bien así, como dicen mis amigas, ‘cama afuera’”.

Foto: Captura (eltrece)

Fiel a su estilo provocador, la One fue más allá y lanzó la pregunta que todos esperaban: “Si la vida da tantas vueltas y algún día Tinelli te propusiera volver, ¿podría ser? Sentís que te quedó esa cosita de poder enytablar algo con él en la adultez”.

Soledad Aquino: “Nunca lo he pensado. A lo mejor en un tiempo, sí (podría volver con Marcelo Tinelli), pero no ahora. Hay familias que siguen juntas viviendo en cuartos separados, como parientes“.

Y sin dudarlo, Aquino cerró: “Nunca lo he pensado. A lo mejor en un tiempo, sí. Hay familias que siguen juntas viviendo en cuartos separados, y son como parientes“.