Carnaval Stream finalmente rompió el silencio después de que Marcelo Tinelli confirmara en sus redes sociales la suspensión de Estamos de Paso, el ciclo que conducía en la plataforma.

En medio de rumores de peleas internas, enojos y un clima tenso dentro del stream, el medio salió a aclarar la situación y desmentir cualquier conflicto con el conductor.

El encargado de revelar la postura oficial fue Juan Etchegoyen, quien abrió su programa Mitre Live con información exclusiva que obtuvo tras hablar directamente con autoridades del canal digital.

“Primero quiero decir que lejos de haber un enojo en la gente de Carnaval con Marcelo, a quien respetan y bancan en este difícil momento. Se decían muchas cosas y parecía que estaba todo podrido”, explicó el periodista, desarmando las versiones que circularon en TV y redes.

CARNAVAL STREAM ROMPIÓ EL SILENCIO Y ACLARÓ LA SITUACIÓN

Según contó Etchegoyen, desde Carnaval Stream le enviaron un mensaje que funciona casi como un comunicado oficial.

Allí marcaron que la salida de Tinelli no tiene que ver con problemas internos, sino con una decisión estrictamente personal del conductor.

“Hola Juan, ¿cómo estás? Marcelo decidió bajarse por todo lo que le está pasando en su vida y aprovecho a decirte que está todo mil puntos y no hay conflicto con él. Carnaval se portó bien y Marcelo no podía garantizar su presencia”.

El escrito también confirma que el programa quedó directamente postergado para 2026, descartando un regreso inmediato o una reestructuración del formato.

Marcelo Tinelli y el staff de Estamos de Paso (Foto: Instagram @marcelotinelli)

EL FUTURO DEL HORARIO: JUANA VIALE OCUPARÁ LA FRANJA

En ese mismo mensaje, Carnaval Stream aclaró cómo quedará organizada la programación tras la baja del ciclo. Tal como trascendió, Juana Viale ocupará los miércoles, aunque desde la señal enfatizan que no se trata de un reemplazo de Tinelli.

“Juana Viale tomará el horario de los miércoles, pero no es que viene a reemplazar a Tinelli, sino que adelantamos el programa de Juana para que venga después de Viviana. Juana conduce un programa semanal y no dos”.

De esta manera, con el comunicado no solo se desmienten los rumores de conflicto, sino que se deja en claro que Tinelli pausó su participación por motivos personales y que su vínculo con el stream continúa en buenos términos.

Mientras tanto, todo indica que Estamos de Paso volverá recién el año próximo, cuando el conductor pueda retomar su agenda con normalidad.