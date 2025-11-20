Famosa desde la cuna, Cande Tinelli siempre buscó mantener su vida privada lejos del ruido mediático. Sin embargo, el conflicto que atraviesa hoy el clan Tinelli la ubicó en el centro de la escena.

A comienzos de mes, su hermana Juanita Tinelli denunció en la Justicia haber recibido amenazas de muerte, expuso su distanciamiento de Marcelo Tinelli y quedó en evidencia que la relación con Cande está completamente cortada.

En paralelo, las exparejas del conductor, Soledad Aquino y Paula Robles, también mantienen una tensa interna que profundiza la crisis familiar.

Cande Tinelli aclaró su situación sentimental (Foto: Ciudad Magazine)

En ese contexto, Candelaria eligió expresarse de manera indirecta: reposteó en Instagram una reflexión que parece describir su estado emocional en este momento tan delicado.

“Conversaciones profundas. Vínculos honestos. Amores sanos. Solo hay tiempo para lo que hace bien al alma. La vida es una sola”, dice la frase que compartió en sus Stories.

Cande Tinelli compartió una profunda reflexión en medio de la interna familiar (Instagram)

