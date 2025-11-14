La relación entre Cande y Juana, las hijas de Marcelo Tinelli, seguiría tensa según informó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria. “No están desbloqueadas de WhatsApp”, aseguró periodista y reveló que Francisco, el otro hijo del conductor con Paula Robles, habría tomado partido por Juana pero se mantiene alejado de los conflictos familiares.

Sin embargo, María Fernanda Callejón agregó: “La que está cediendo y tratando de acercarse es Cande, pero Juana sigue muy enojada”. Luego, en el programa de eltrece aseguraron que todo este tema afectó mucho al conductor: “Marcelo no está bien, está medicado y depresivo”.

Cande y Juana Tinelli

El periodista también hizo hincapié en los serios problemas económicos del conductor y explicó: “El tema de la guita y de las deudas no lo está dejando dormir”, dijo y explicó que nadie querría prestarle plata por las deudas que arrastra tanto del lado del fútbol como de su rol como empresario televisivo.

QUIÉNES ACOMPAÑARÍAN A MARCELO TINELLI EN SUS VACACIONES SOÑADAS

El viaje a Saint Barth no sería en soledad ya que Marcelo Tienlli tendría pleaneado disfrutar de la temporada alta junto a su círculo más cercano: Luciano “El Tirri”, Mimi, su hijo Lolo (el pequeño que tuvo con Guillermina Valdés) y Milett Figueroa. “Como un cuarto soda estéreo en este trío”, ironizó Gustavo Méndez sobre la dinámica del grupo.

La isla, famosa por su lujo y precios en euros, sería el escenario de las vacaciones de Marcelo Tinelli, lejos de las playas uruguayas y de sus otros hijos, que se quedarían en Punta del Este.

