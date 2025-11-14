El apellido Tinelli vuelve a estar en el centro de la escena mediática, esta vez por un nuevo episodio que involucra a Juana Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli, quien atraviesa una ruptura amorosa justo cuando las internas familiares vuelven a generar repercusión pública.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM, Juana puso fin a su relación con Bautista Cuiña, con quien había iniciado un romance hace apenas cuatro meses.

“Terminaron a las patadas y la dejó él”, contó el periodista, dejando en claro que la separación no fue en buenos términos y que no habría posibilidad de reconciliación.

UNA HISTORIA INTENSA QUE TERMINÓ ABRUPTAMENTE

El vínculo entre Juana Tinelli y Bautista Cuiña se había consolidado con rapidez. La pareja se mostraba muy unida en redes sociales y en eventos del entorno de la joven modelo, dando la impresión de atravesar un gran momento.

Sin embargo, según contó Ochoa, el final fue tan rápido como inesperado: “Estaban muy enamorados y muy bien, pero de repente ella mostró una faceta que a él no le gustó. Dijo ‘no es por acá’ y la dejó”.

Juana Tinelli y Bautista Cuiña. Foto: Instagram @juanittinelli1

A las declaraciones del panelista se sumó Yanina Latorre, quien aportó su propia visión del conflicto: “Ella lo enloqueció porque era muy tóxica con él”, aseguró, señalando que el desgaste emocional habría sido el principal detonante de la ruptura.