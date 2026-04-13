La novela llegó a su fin: Milett Figueroa confirmó públicamente que su historia de amor con Marcelo Tinelli es cosa del pasado. Después de semanas de versiones cruzadas, la modelo peruana decidió hablar y despejar todas las dudas: “Se terminó la relación”, lanzó sin vueltas en una entrevista en la TV peruana.

La declaración de Milett no dejó lugar a especulaciones. “Yo espero que lo puedan respetar, se terminó la relación”, insistió la bailarina, dejando en claro que no hay chances de reconciliación. Además, fue contundente sobre quién cortó a quién: “Estoy tranquila con mi decisión”, aseguró.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (Foto: captuas América y eltrece)

La separación de Tinelli y Figueroa venía siendo un secreto a voces, pero el conductor mantuvo su versión del romance e hizo crecer la confusión. En SQP, mostraron la entrevista donde Milett habló de su soltería y hasta se generó un cruce con su propio hermano: mientras ella decía estar soltera “desde mayo”, él la corrigió y afirmó que fue “desde marzo” del 2025 o sea más de un año.

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Yanina Latorre sumó más leña al fuego: “Le acabo de escribir a Marcelo, todavía no me contestó. Milett acaba de decir que se separaron en marzo, ¿qué pasó?”. Por su parte, Pía Shaw aclaró que el hermano de Milett fue quien manejó la fecha concreta del quiebre.

El conductor, por ahora, eligió el silencio. Según Latorre, “me pareció raro que Marcelo nunca me dijo nada cuando contamos que estaban separados”. La conductora incluso recordó que en septiembre del año pasado, Tinelli ya había dado a entender que la relación con la peruana había terminado.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (foto web e Instagram)

En medio de tantas idas y vueltas, Milett se mostró cansada de los rumores: “Las especulaciones hablan más de quien las crea que de quien realmente están hablando”, disparó, dejando en claro que prefiere dar vuelta la página.

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