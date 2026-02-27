La historia entre Milett Figueroa y Pablo Heredia volvió a instalarse en el centro de la conversación luego de las recientes declaraciones del actor en el streaming El Ejército de la Mañana, conducido por Pepe Ochoa junto a Fede Bongiorno y Santiago Riva Roy.

Todo surgió cuando el ex Rebelde Way fue consultado sobre qué características busca en una mujer. “Me gusta mucho que sea muy inteligente, me gusta que sea espiritual. Físicamente, claramente me tiene que atraer”, respondió. Fue entonces cuando Ochoa fue directo al punto y le preguntó si eso mismo había encontrado en Milett.

Entre risas, Heredia sorprendió con una frase que no pasó desapercibida: “Milett negó que estuvo conmigo, creo”.

PABLO HEREDIA CONFIRMÓ SU VÍNCULO CON MILETT FIGUEROA

El actor explicó que, en su caso, no tuvo margen para ocultar el vínculo debido a su paso por el ciclo peruano El Valor de la Verdad: “Yo estaba en un programa que se llamaba ‘El Valor de la Verdad’… y vos tenés que contestar con la verdad, si no perdés”, recordó.

Además, remarcó que el romance era conocido por la prensa local: “Allá en Perú, cuando te encuentran con alguien, por ejemplo, cenando o caminando por la calle, se le dice ‘ampay’. Un par de veces me ‘ampayaron’ con la señorita Milett”, reveló.

Al ser consultado por sus sentimientos en ese momento, Heredia se mostró sincero: “Me gustó mucho Milett, me gustó mucho y la quería mucho… fuimos muy amigos, en realidad. Yo la pasé bien, fue una linda experiencia”, aseguró.

Crédito: Instagram

EL PRESENTE DE PABLO HEREDIA

Sin embargo, dejó en claro que no retomaría el vínculo en caso de que ella estuviera soltera: “No. Yo hay algo que soy, que sé cerrar ciclos. Si no funcionó, no volvás… ¿qué vas a hacer ahí? Vas a perder el tiempo habiendo 8.000 millones de personas en el mundo”, sentenció.

El momento más filoso llegó cuando le recordaron que Figueroa había asegurado que Marcelo Tinelli era su “primer novio argentino”. Con ironía, Heredia retrucó: “Yo… bueno, yo soy argentino. Claro, justamente soy argentino. En el 2016 también era argentino”.

Finalmente, entre risas, cerró:“A lo mejor tengo residencia peruana y bueno, no cuenta. O sea, es un gris. Punto para Milett, es un gris”.