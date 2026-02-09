Milett Figueroa sorprendió a todos con un sincericidio absoluto al hablar de su relación con Marcelo Tinelli. Invitada a La Mañana con Moria, la modelo se animó a decir lo que pocas veces se escucha: admitió errores, habló del anuncio de separación que hizo el conductor y dejó definiciones contundentes sobre los celos, la confianza y la intimidad de la pareja.

Consultada de manera directa sobre cómo tomó cuando Tinelli anunció en vivo en su -por entonces- programa de streaming que se había separado, Milett abrió su corazón: “No me dolió, me sorprendió, pero también dije: bueno, también tengo la culpa yo, porque yo le dije ‘anuncialo hoy’”, confesó.

Lejos de victimizarse, la invitada hizo una fuerte autorreflexión sobre su carácter: “Ahí dije: ‘no puedo ser tan impulsiva’, oorque interiormente hemos discutido y decíamos ‘ya, hasta aquí llegamos’. Pero al final uno no tiene por qué hacer esas cosas, porque después nos amistamos”, explicó.

“Yo soy muy segura. No podría estar con Marcelo si no fuera una mujer segura. Además, no me gusta estar atrás de nadie cuidándolo“, siguió en el programa que conduce Moria Casán por eltrece.

Sin embargo, entre risas y confesiones, reconoció que la tentación de mirar el celular de Marcelo existió: "Soy curiosa. Un día quise agarrarlo, pero dije ‘mejor no’“, explicó. Y cuando parecía que ya lo había dicho todo, llegó la bomba final: “Yo me sé la clave de su teléfono”.

LA FIRME ACLARACIÓN DE MILETT FIGUEROA TRAS LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE MARCELO TINELLI

En medio de los fuertes rumores de separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli,-noticia que había lanzado horas atrás Pepe Ochoa- la modelo decidió despejar todas las dudas sobre su presente sentimental.

Y fue Majo Martino la encargada de dar a conocer la palabra de Milett, a través de un mensaje que le hizo llegar y que leyó al aire en Sálvese Quien Pueda: “Me dice ‘Gracias por preguntar, seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Tinelli) también”.

Lejos de esquivar el tema, Milett explicó el motivo de la distancia física y llevó tranquilidad sobre el vínculo con el conductor: “Yo estoy grabando por aquí, estoy en Perú, pero termino y vuelvo”.

Por último, dejó en claro que Tinelli tampoco entiende de dónde surgieron las versiones que hablaban de una crisis: “Marcelo tampoco entiende por qué está diciendo eso”, cerró Milett, contundente.