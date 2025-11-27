En medio de rumores y versiones cruzadas, María Fernanda Callejón contó este jueves en La Mañana con Moria cómo está la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en medio de los rumores de crisis y ruptura.

La panelista aseguró de primera fuente que no habría tal ruptura, pero sí un gran alejamiento. “Milett viajó el lunes a Perú y, por ahora, no hay aviso de retorno, un alejamiento sin aviso de retorno por el momento”, detalló la actriz, dejando en claro que la distancia es real, aunque no definitiva.

Foto: Movilpress.

Callejón reveló luego que habló directamente con el propio Marcelo y aseguró que lo notó muy bien, muy tranquilo, muy contento: “Hablé con él y realmente está enfocadísimo en reconstruir esto que pasó con Juana, con sus hijos, está muy cerca de Francisco”, relató.

LA DECISIÓN DE MARCELO TINELLI EN MEDIO DEL ESCÁNDALO FAMILIAR

María Fernanda Callejón aseguró que Marcelo Tinelli está “de muy buen ánimo” y que “se está priorizando a él y a su familia”: “Me parece bárbaro que Milett haya también tomado la decisión de alejarse en este momento”.

Además, la panelista de La Mañana con Moria anticipó que el conductor “parece que vuelve a la tele y está armando todo para su vuelta. Lo único que le quita el sueño a Marcelo en este momento es su familia y todo lo que pasó en la justicia con Juanita”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.