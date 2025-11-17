La denuncia que Juana Tinelli hizo por amenazas de muerte, en donde mencionó a Gustavo Scaglione como supuesto perpetrador tenía a Marcelo Tinelli como testigo, pero el conductor faltó a la cita, presentó un escrito con una excusa y aumentó el fastidio de la Fiscalía 6 de la Ciudad.

“Marcelo Tinelli presentó un escrito diciendo que no va a ir presencial a la fiscalía y adjuntó un certificado médico. No tengo con claridad qué es lo que aduce, qué alega, qué le duele”, manifestó Mauro Szeta.

A su vez, Paula Varela reveló: “Coincide con un día clave hoy en la vida de Marcelo. No es un día cualquiera. Es un día muy especial, porque hoy tiene que entregar su casa de Uruguay”.

“Yo no sé si Marcelo está viajando a Uruguay. Yo creo que él tendría que hacer eso como una diligencia”, completó la panelista de Lape Club Social.

En qué queda la causa por amenazas de Juana Tinelli

Instantes antes, el especialista en judiciales había enfatizado la importancia de la presencia de Marcelo Tinelli en la sede comunal 13: “Reiteremos que es en calidad testimonial, que el fiscal Jorge Federico Taramelli dijo, lo quiero acá. Porque en la percepción del fiscal había peros“.

El periodista aclaró que Marcelo estaba “obligado a decir verdad”, más allá de que “no tendría nada para ocultar”.

“La citación oficial era para las 12 del mediodía. Porque lo que le está pasando al fiscal es que cuando hay causas de amenazas, el amenazado siente interés en que la causa avance, se presenta, aporta el teléfono, entrega información, amplía la testimonial”, continuó.

“Acá pasó que Juanita, por motivos que son muy propios de ella no entregó su teléfono celular. Citaron a Tinelli dos veces, pero puso evasivas. Ahora tiene que ir, salvo que sea por fuerza mayor”, cerró antes de confirmar que Marcelo Tinelli volvería a minimizar la denuncia de Juana Tinelli contra Gustavo Scaglione.