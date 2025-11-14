En medio de rumores y versiones sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión a la televisión, Pampito encendió la polémica al revelar en Puro Show que recibió una advertencia directa del entorno del conductor. Según contó, la frase fue tan contundente que lo dejó “ultra mal”.

“Atención con la vuelta de Marcelo Tinelli el año que viene a la tele, me contaron que estuvieron pidiendo presupuestos paraz hacer un programa los fines de semana, eso sigue en pie”, comenzó diciendo el conductor.

Fue entonces cuando Pampito, visiblemente incómodo dijo: “Me crucé con una persona muy allegada al círculo de Tinelli y me dice, ‘tengan cuidado todos los que están hablando mal de Marcelo, porque se está preparando para volver con todo’”.

“Me cayó ultra mal que me dijeran eso, no voy a decir quién, pero la frase fue esa y además había testigos”, agregó indignado. A pesar de la advertencia, Pampito aseguró que no piensa callarse: “No me van a callar, yo tengo la libertad de decir lo que quiero y aparte el canal me deja decir lo que quiera."

Marcelo Tinelli decidió dar un giro total a sus veranos: después de concretar la venta de su emblemática casa en Punta del Este y en medio de los escándalos por sus supuestas deudas, el conductor ya tendría en la mira un nuevo destino para sus vacaciones.

Según reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria,el plan sería pasar el Año Nuevo en Saint Barth, la isla más exclusiva y costosa del Caribe francés. La noticia sorprendió a todos, sobre todo porque Tinelli solía ser habitué de la costa uruguaya.

