En medio de la tormenta que atraviesa Marcelo Tinelli, una de las voces más esperadas finalmente se hizo escuchar. Gustavo Yankelevich, figura clave en la historia de la televisión argentina y en la carrera del conductor, se refirió al difícil presente que enfrenta el ex presidente de San Lorenzo, tanto en lo personal como en lo profesional.

Yankelevich, quien supo tener una relación muy cercana con Tinelli —al punto de que el conductor bautizó uno de sus estudios con el nombre de Romina Yan, la hija del productor—, eligió no esquivar el tema y fue directo al hueso.

Foto: Ciudad Magazine/ Movilpress.

En diálogo con Gustavo Descalzi para el programa “A La Tarde”, Yankelevich fue claro: “Tinelli ya se levantó de muchas. Esta se le viene un poco más densa porque es un tema de familia y él nunca la había tenido dividida”, sostuvo, marcando la diferencia con otras crisis que atravesó el conductor.

GUSTAVO YANKELEVICH ANALIZÓ LA CRISIS DE MARCELO TINELLI Y DIO SU CONTUNDENTE VEREDICTO

El productor también aclaró que no está en contacto con Tinelli desde que estalló el escándalo: “Creo que él necesita su tiempo para tratar de encaminar esto”, explicó, mostrando respeto por el proceso personal que atraviesa el conductor.

A pesar del difícil panorama, Yankelevich se mostró confiado en la capacidad de recuperación de Tinelli: “Tengo confianza que él se va a volver a levantar”, aseguró.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Yankelevich reconoció que no le sorprendió el mal momento que vive Tinelli: “Hace tiempo que yo venía escuchando que él estaba teniendo problemas con su compañía, pero no que personalmente también”, admitió.

Además, destacó la integridad del conductor: “Es un tipo derecho y estoy seguro que va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante”, opinó.

