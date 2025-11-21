Ángel de Brito no se guardó absolutamente nada al hablar del futuro de Marcelo Tinelli en la televisión, y en pleno vivo de LAM terminó tirando por tierra todas las especulaciones que circulaban sobre ofertas en el exterior.

“Lamento pincharles el globo a todos. Marcelo Tinelli no va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile. No va a volver a la televisión ni en Uruguay ni en Chile, más allá de que tengan intenciones de llevarlo”, comnezó diciendo el conductor.

Las angelitas quedaron desconcertadas, hasta que De Brito aclaró el verdadero deseo del presentador: “Marcelo Tinelli quiere trabajar el año que viene en la televisión argentina”, aseguró.

Foto: Captura (América)

“Que eso pase… bueno, eso es otro tema“, cerró De Brito, dejando en claro cuál es deseo de Marcelo para el próximo año después del mal momento que atravesó en el ámbito familiar.

EL FUERTE POSTEO DE TINELLI, EN MEDIO DE SU DRAMA FAMILIAR QUE CONMOVIÓ A TODOS: “ES UN MOMENTO MUY DIFÍCIL”

Marcelo Tinelli reapareció públicamente en las redes sociales con un posteo tan íntimo como contundente, en medio del difícil momento familiar que atraviesa.

Desde Buenos Aires, el conductor compartió una foto donde se lo ve posando en primer plano, acompañado por un texto que dejó al descubierto la sensibilidad que vive puertas adentro.

“Volviendo al ruedo. Gracias por este apoyo permanente en este momento tan difícil a nivel familiar, y por el amor que nos dan y que nos llega de todos lados, a toda mi familia y a mí. Es emocionante”, expresó Tinelli, en la publicación que subió a Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli)

En medio del clima de preocupación por la situación personal que atraviesa su familia, el posteo se convirtió en una muestra clara de su intención de retomar la actividad mientras agradece el acompañamiento del público, que volvió a demostrarle su apoyo incondicional.