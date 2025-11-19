Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de anunciar el final de Estamos de Paso y confirmar su salida de Carnaval Stream, el conductor decidió enfocarse en recomponer su vida familiar y emocional. Pero mientras intenta ordenar su presente, una inesperada oportunidad internacional podría volver a ponerlo al frente de un gran proyecto televisivo.

En Intrusos, Paula Varela soltó la bomba: tras la compra de Chilevisión por parte del grupo inversor de Tomás Yankelevich, surgió un interés concreto en convocar a Tinelli para conducir un reality en Chile en 2026: “Este grupo quiere llevar a Marcelo a conducir un reality el año que viene”, adelantó la periodista, sorprendiendo a todos en el estudio.

Y fue aún más específica: se trataría de Fiebre de Baile, un formato muy similar al Bailando, casi hecho a medida del ADN televisivo de Tinelli. La noticia no pasó desapercibida, sobre todo por el difícil contexto que atraviesa el conductor: tensiones familiares, desgaste emocional y las repercusiones económicas y personales de su salida del streaming.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

En medio de ese panorama, la posibilidad de instalarse temporalmente en el país vecino abre interrogantes sobre su futuro inmediato. Aun así, la panelista fue clara respecto al estado de la negociación: “No hay nada cerrado”, cerró. La propuesta existe, pero no implica una decisión tomada ni un compromiso formal.

Paula Varela: “Este grupo quiere llevar a Marcelo Tinelli a conducir un reality el año que viene”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL FUERTE POSTEO DE MARCELO TINELLI, EN MEDIO DE SU DRAMA FAMILIAR QUE CONMOVIÓ A TODOS: “ES UN MOMENTO MUY DIFÍCIL”

Marcelo Tinelli reapareció públicamente en las redes sociales con un posteo tan íntimo como contundente, en medio del difícil momento familiar que atraviesa.

Desde Buenos Aires, el conductor compartió una foto donde se lo ve posando en primer plano, acompañado por un texto que dejó al descubierto la sensibilidad que vive puertas adentro.

“Volviendo al ruedo. Gracias por este apoyo permanente en este momento tan difícil a nivel familiar, y por el amor que nos dan y que nos llega de todos lados, a toda mi familia y a mí. Es emocionante”, expresó Tinelli, en la publicación que subió a Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli)

En medio del clima de preocupación por la situación personal que atraviesa su familia, el posteo se convirtió en una muestra clara de su intención de retomar la actividad mientras agradece el acompañamiento del público, que volvió a demostrarle su apoyo incondicional.