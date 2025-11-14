Marcelo Tinelli reapareció públicamente en las redes sociales con un posteo tan íntimo como contundente, en medio del difícil momento familiar que atraviesa.

Desde Buenos Aires, el conductor compartió una foto donde se lo ve posando en primer plano, acompañado por un texto que dejó al descubierto la sensibilidad que vive puertas adentro.

“Volviendo al ruedo. Gracias por este apoyo permanente en este momento tan difícil a nivel familiar, y por el amor que nos dan y que nos llega de todos lados, a toda mi familia y a mí. Es emocionante”, expresó Tinelli, en la publicación que subió a Instagram Stories.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli)

En medio del clima de preocupación por la situación personal que atraviesa su familia, el posteo se convirtió en una muestra clara de su intención de retomar la actividad mientras agradece el acompañamiento del público, que volvió a demostrarle su apoyo incondicional.

JOSÉ MARÍA LISTORTI HABLÓ DEL ESTADO ANÍMICO DE TINELLI Y PREOCUPÓ A TODOS

Marcelo Tinelli atraviesa días difíciles y su entorno lo sabe. Después de varios rumores sobre su estado personal y su ausencia en el streaming de Carnaval, José María Listorti fue quien lo reemplazó en la conducción, y habló sin filtros sobre cómo se encuentra el conductor más famoso del país.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, Listorti dio detalles de la sorpresiva convocatoria: “Estaba haciendo el programa de radio en La Pop y me avisó Fede Hoppe si podía hacerle la gamba. Obviamente podía, y acá estoy. Me sorprendió mucho”, contó José María desde la puerta del estudio.

Durante toda la jornada, se había especulado con que Marcelo reaparecería frente a cámara, pero según reveló Listorti, el conductor decidió bajarse a último momento: “Me llamó Hoppe como a las cinco y pico de la tarde para pedirme que lo reemplazara”.

Foto: Captura (América)

El entrevistado confirmó que estuvo en contacto con Tinelli y explicó con claridad el motivo de su ausencia: “Recién hablé con Marcelo, cruzamos unos mensajes. Lo entiendo porque es muy difícil hacer un programa de este estilo, donde tenés que estar divertido, cuando estás preocupado. Y él está preocupado, no por la guita, sino por su familia”.

En ese punto, Listorti fue contundente sobre el estado emocional de su amigo y cerró: “Él está caído. No viene porque está caído. Es muy difícil hacer un programa cuando no estás bien”.