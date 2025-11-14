Marcelo Tinelli decidió dar un giro total a sus veranos: después de concretar la venta de su emblemática casa en Punta del Este y en medio de los escándalos por sus supuestas deudas, el conductor ya tendría en la mira un nuevo destino para sus vacaciones.

Según reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, el plan sería pasar el Año Nuevo en Saint Barth, la isla más exclusiva y costosa del Caribe francés. La noticia sorprendió a todos, sobre todo porque Tinelli solía ser habitué de la costa uruguaya.

Sin embargo, este año la “bollita” ya no será parte de su vida: el martes terminaron de entregar el inventario de la propiedad y se cerró la operación. “Ves la bollita que ya no es más tuya y te querés hacer un harakiri”, bromeó Méndez sobre el cambio de etapa.

QUIÉNES ACOMPAÑARÍAN A MARCELO TINELLI EN SUS VACACIONES SOÑADAS

El viaje a Saint Barth no será en soledad ya que Marcelo Tienlli tendría pleaneado disfrutar de la temporada alta junto a su círculo más cercano: Luciano “El Tirri”, Mimi, su hijo Lolo (el pequeño que tuvo con Guillermina Valdés) y Milett Figueroa. “Como un cuarto soda estéreo en este trío”, ironizó Gustavo Méndez sobre la dinámica del grupo.

La isla, famosa por su lujo y precios en euros, sería el escenario de las vacaciones de Marcelo Tinelli, lejos de las playas uruguayas y de sus otros hijos, que se quedarían en Punta del Este.

