Desde que Juana Tinelli formalizó una denuncia contra Gustavo Scaglione por amenazas Marcelo Tinelli quedó en el centro de la polémica, nunca más volvió a Carnaval y ahora anunció el final de Estamos de Paso, a través de un posteo en Instagram Stories.
Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención.
Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa “Estamos de Paso” no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece.
Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso.
Más sobre este tema
Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro.
Cómo está Marcelo Tinelli
Acosado por las deudas, este lunes Marcelo había finalizado los trámites de la venta de su mansión uruguaya por cerca de 11 millones de dólares, dinero que usaría para repartir entre sus acreedores.
Además, la relación con Juana, su hija menor fruto de su matrimonio con Paula Robles, quedó dañada como ellos mismos admitieron en redes sociales.
Por otra parte, Marcelo Tinelli debería declarar vía Zoom ante el fiscal que investiga la denuncia de Juanita, como asuntos importantes a ocuparse.
NOTICIA EN DESARROLLO