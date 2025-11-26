La vida de Marcelo Tinelli atraviesa uno de sus momentos más delicados. A la crisis económica y profesional que enfrenta, se sumó el escándalo familiar que salió a la luz cuando Juana Tinelli expuso una interna que nadie conocía.

El conductor, golpeado por la situación, recibió críticas y comentarios de todo tipo, pero también encontró gestos de apoyo inesperados.

Uno de los mensajes que más lo emocionaron llegó de parte de Gustavo Yankelevich, el histórico productor que lo vio crecer en la televisión y que siempre le guardó un profundo cariño.

Consultado sobre el presente de Tinelli, Yankelevich no dudó en respaldarlo: “Se ha levantado de muchas y no tengo dudas de que ahora también lo va a hacer. Es un tipo derecho y estoy seguro que va a ordenar sus cosas y su equipo para salir adelante”, afirmó.

Las palabras de Yankelevich tocaron el corazón de Tinelli, que no tardó en responderle públicamente. “Gracias por estas hermosas palabras, a quien no solo me dio la gran oportunidad de conducir un programa en tele, sino a quien admiro y respeto por todo lo que es desde hace muchos años en este medio”, escribió el conductor, visiblemente emocionado.

Y agregó: “Gracias querido Gustavo por estar siempre en todo momento a mi lado, cerca o lejos físicamente, pero apareciendo en los momentos claves. Te adoro por siempre”.

Foto: @marcelotinelli

Tinelli, lejos de la televisión y enfocado en su familia

En medio de los escándalos y tras poner en pausa su ciclo de streaming, Marcelo Tinelli decidió alejarse de la exposición y refugiarse en la intimidad de su hogar.

Sin la presión de un proyecto semanal, el conductor intenta recomponer el vínculo con sus hijos y sueña con poder compartir las fiestas en familia, como en los viejos tiempos.

Mientras tanto, el respaldo de figuras como Gustavo Yankelevich se vuelve fundamental para Tinelli, que busca salir adelante y dejar atrás uno de los capítulos más difíciles de su vida.