Luego de que circularan versiones que hablaban de una supuesta ruptura con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli aclaró su presente sentimental.

Juan Etchegoyen se contactó con el conductor y transmitió su palabra en Mitre Live.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Marcelo Tinelli enfrentó los rumores de separación de Milett Figueroa

“Marcelo me deja en claro que no está separado de Milett. 'No estoy separado de Milett’, me lo dijo varias veces en una charla que mantuvimos por teléfono”, aseguró el periodista, y agregó que Tinelli se encuentra enfocado en pasar tiempo con su familia.

Según explicó el periodista, los rumores se intensificaron luego de una serie de situaciones delicadas que atravesó el entorno familiar de Tinelli, entre ellas una amenaza que habría recibido una de sus hijas: Juanita.

“Después de todo lo que se dijo, hubo una operación importante de algunos sectores para instalar que todo estaba en el peor momento en la familia de él”, señaló.

“Yo estoy con mi familia en este momento y ella está con su familia, trabajando en Perú. Estamos bien, no hay ruptura. Entiendo que el rumor nace en Perú y eso repercute en Argentina”, reprodujo el periodista, echando por tierra completamente la separación.