En medio de los fuertes rumores de separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli,-noticia que había lanzado horas atrás Pepe Ochoa- la modelo decidió despejar todas las dudas sobre su presente sentimental.

Y fue Majo Martino la encargada de dar a conocer la palabra de Milett, a través de un mensaje que le hizo llegar y que leyó al aire en Sálvese Quien Pueda: “Me dice ‘Gracias por preguntar, seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Tinelli) también”.

Lejos de esquivar el tema, Milett explicó el motivo de la distancia física y llevó tranquilidad sobre el vínculo con el conductor: “Yo estoy grabando por aquí, estoy en Perú, pero termino y vuelvo”.

Foto: Instagram (@milett)

Por último, dejó en claro que Tinelli tampoco entiende de dónde surgieron las versiones que hablaban de una crisis: “Marcelo tampoco entiende por qué está diciendo eso”, cerró Milett, contundente.

Milett Figueroa: “Seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Marcelo Tinelli) también”.

TREMENDO ANÁLISIS DE MÓNICA FARRO SOBRE LA RECONCILIACIÓN DE MILETT CON MARCELO TINELLI

La reconciliación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue generando polémica, y esta vez quien se metió de lleno en el tema fue Mónica Farro, que dio su opinión sin anestesia en LAM.

Mientras debatían sobre el viaje que hará la pareja a Perú, Farro lanzó un análisis tan directo como filoso: “¿Qué tipo de relación tienen? Ni siquiera deben tener sexo”, disparó la panelista en vivo.

Los panelistas no tardaron en acotar que, pese a las apariencias, podría tratarse de un nuevo capítulo mediático más que de una reconciliación real: “Terminó un ciclo y empezó otro… de despedida”, ironizaron, entre risas.