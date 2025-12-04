Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a dar que hablar en las redes, esta vez por un momento doméstico que la modelo decidió exponer sin previo aviso.

Milett compartió en sus historias de Instagram un tierno video en el que se lo ve al conductor agachado, haciéndole mimos a su mascota, Brunito, acompañado por un emoji de una carita con corazones en los ojos.

Por su parte, Tinelli resposteó la publicación junto a un mensaje que derritió a los fans: “Qué hermoso hacerle mimos a Brunito. No sabía que me estabas grabando, mi amor”, escribió, divertido.

Foto: Captura de video de Instagram (@marcelotinelli)

La escena, captada de manera espontánea, mostró a Tinelli relajado y totalmente entregado al juego con su perro, sin advertir que Milett lo tenía en la mira del celular, y dejó al descubierto el presente que vive Marcelo después del drama familiar que lo tuvo en boca de todos los medios y las redes sociales.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ CUÁL ES EL VERDADERO DESEO LABORAL DE MARCELO TINELLI

Ángel de Brito no se guardó absolutamente nada al hablar del futuro de Marcelo Tinelli en la televisión, y en pleno vivo de LAM terminó tirando por tierra todas las especulaciones que circulaban sobre ofertas en el exterior.

“Lamento pincharles el globo a todos. Marcelo Tinelli no va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile. No va a volver a la televisión ni en Uruguay ni en Chile, más allá de que tengan intenciones de llevarlo”, comnezó diciendo el conductor.

Las angelitas quedaron desconcertadas, hasta que De Brito aclaró el verdadero deseo del presentador: “Marcelo Tinelli quiere trabajar el año que viene en la televisión argentina”, aseguró.

Foto: Captura (América)

“Que eso pase… bueno, eso es otro tema“, cerró De Brito, dejando en claro cuál es deseo de Marcelo para el próximo año después del mal momento que atravesó en el ámbito familiar.