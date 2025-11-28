Marcelo Tinelli atraviesa una crisis financiera que lo llevó a tomar distintas decisiones. De todos modos, hizo una publicación llamativa.

Es que en medio de las dudas sobre su presente económico y su futuro laboral, posteó una historia que abrió especulaciones.

El conductor se tomó una fotografía en un ascensor, vestido con un look total black, gafas de sol y una frase contundente: “Día intenso laboral”.

El llamativo posteo de Marcelo Tinelli en medio de su crisis financiera : “Día intenso” | Créditos: Instagram @marcelotinelli

LA DECISIÓN DE CANDE TINELLI

El periodista Gustavo Méndez reveló detalles sobre el futuro de la hija del empresario: “Antes de explote esta bomba, Tinelli le había alquilado un departamento a Cande en la misma zona en la que vivían. Pero Marcelo tomó cartas en el asunto y le dijo que no la podía mantener más”.

A ello, agregó: “Entonces, ella volvió a Only fans. Tiene que pagar un alquiler en dólares”. Y finalizó: “Es vaga, no le gusta tener que cumplir con las marcas y le copa más lo otro”.