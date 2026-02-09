El comienzo del romance de Marcelo Tinelli (65) con Milett Figueroa (33) se remonta finales de 2023, cuando se lanzaba el Bailando en América, y ahora la modelo peruana recordó el chamuyo del conductor para invitarla a salir por primera vez.

“Fue muy gracioso, porque el día de la foto (oficial de presentación del reality), él me mandó un mensaje al Instagram, porque no tenía mi número todavía”, contó Milett en La Mañana con Moria.

“Me mandó un audio y, mirá que he visto muchas mujeres muy hermosas en mi vida, pero nunca me llegué a impresionar tanto con una mujer como tú", contó con una sonrisa elocuente.

Foto: Movilpress.

Entonces la modelo contó cuál fue su respuesta para hacer estallar de risa a Moria Casán: “Y eso que todavía no te dije una sola palabra".

“Me encanta porque él me hace reír mucho todo el tiempo. Es muy gracioso y muy divertido”, remató Milett sobre Tinelli.

Milett Figueroa. (Foto: @Milett)

El primer “te amo” de la pareja

Por otra parte, Milett fue pícara al confesar: “Nos amamos cada vez que podemos”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En ese punto, Moria explicó que recapitulaban el amor entre Tinelli y Figueroa “para que vean que no es una chica de alquiler”.

Al final, Milett Figueroa blanqueó que el primero en decir “te amo” fue Marcelo Tinelli “con lágrimas en los ojos”, después de tener relaciones y concluyó: “Yo me fui enamorando. Porque al principio no estaba enamorada”.