La exesposa de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, generó una fuerte reacción en redes sociales al revelar detalles desconocidos sobre el doloroso momento del entierro de su primer hijo, Santiago Tinelli, quien falleció antes de nacer debido a un desplazamiento de placenta hace más de 40 años.

En una reciente entrevista en un ciclo de streaming conducido por Matías Vázquez, la mamá de Mica y Cande Tinelli recordó con profunda emoción aquel episodio que marcó su vida y la del conductor. Según relató tras la pérdida de Santiago en su octavo mes de embarazo, su expareja tomó la difícil tarea de enterrar al bebé en el Cementerio de la Recoleta ya que ella estaba hospitalizada y en condiciones críticas de salud.

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli. Foto: web

Soledad confesó: “Cuando vi el cajoncito que decía ‘Santiago Tinelli’, me desmayé”, describiendo el impacto emocional que vivió al enfrentarse a ese momento tan doloroso. Luego, recordó que fue su madre quien vio a Marcelo completamente devastado: “Lloraba, estaba deshecho. Lloraba por mí y por el bebé que no estaba”, subrayando el fuerte vínculo afectivo que los unía en esa etapa.

LA FIRME ACLARACIÓN DE MILETT FIGUEROA TRAS LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE MARCELO TINELLI

En medio de los fuertes rumores de separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, noticia que había anunciado Pepe Ochoa, la modelo decidió despejar todas las dudas sobre su presente sentimental.

Fue Majo Martino la encargada de dar a conocer la palabra de Milett, a través de un mensaje que le hizo llegar y que leyó al aire en Sálvese Quien Pueda: “Me dice ‘Gracias por preguntar, seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Tinelli) también’”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Lejos de esquivar el tema, Milett explicó el motivo de la distancia física y llevó tranquilidad sobre el vínculo con el conductor: “Yo estoy grabando por aquí, estoy en Perú, pero termino y vuelvo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.