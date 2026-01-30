La ausencia de Lolo en el rodaje de la segunda temporada de Los Tinelli causó sorpresa a fines del año pasado, y ahora Guillermina Valdés explicó su postura, sin imaginarse que en vivo le demostrarían que Marcelo Tinelli ignoró el pacto.

“Lolo no solo que no participa, sino que está prohibido que Lolo se muestre... No lo podemos mostrar, ninguno de nosotros, ni yo, ni él, ni la familia”, reveló la actriz de El Divorcio del Año.

Y enfatizó en DDM: “Lolo no puede exponerse en ninguna red social ni en ningún medio. (...) A partir de fin del año pasado, hay una firma que hicimos ambos que no se pueden subir fotos del menor”.

Por eso se quedó indignada, en silencio y con cara de fastidio cuando le confirmaron que el 11 de enero Marcelo había posteado una foto con sus hijos, incluyendo a Lolo pese al documento firmado.

Por qué Lolo estuvo en la primera temporada de Los Tinelli y no está en la segunda

Dado que Lorenzo estuvo en la primera temporada del reality Los Tinelli, Guillermina aclaró: “Fue porque hubo un pedido y yo primero no quería y después se hizo un acuerdo en ciertas escenas que él podía estar”.

“Nunca fue de mi agrado que un niño todo el tiempo se ha mostrado, sobre todo en su intimidad. Porque quieras o no, estás diciendo que le gusta, qué hace, dónde va el chico, cómo vive el chico”, continuó.

Al final, Guillermina Valdés contó cuál fue el punto de inflexión para dejar a Lorenzo fuera de la exposición de Marcelo Tinelli: “Cedí bastante, así como cedí en la primera temporada, y en un momento que hubo algo más complejo el año pasado y pude ponerme un poco más firme”.