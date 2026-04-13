Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, celebró sus 8 años con un impactante festejo inspirado en Stranger Things. La cita fue en un espectacular salón de un conocido shopping de Puente Saavedra, donde todo estuvo ambientado como el universo de Hawkins.

Los invitados llegaron en micro y atravesaron un túnel de luces rojas al ritmo de la serie. Del otro lado, los esperaban DJ, músicos en vivo, bowling, minigolf, arte flúo y waffles, en un claro guiño a la ficción.

La ambientación, a cargo de Mariela Lusinian, incluyó el living icónico, un imponente Demogorgon y detalles inmersivos. El festejo cerró con torta, souvenirs temáticos y una experiencia inolvidable para Dionisio, su papá, Laura Fidalgo, Marcelo Polino, Matilda Salazar y los demás invitados.

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LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE DIONISIO, EL HIJO DE FLAVIO MENDOZA, BASADO EN STRANGER THINGS

Flavio y Dionisio Mendoza (Foto: Movilpress)

Flavio y Dionisio Mendoza (Foto: Movilpress)

Flavio y Dionisio Mendoza (Foto: Movilpress)

Marcelo Polino y Matilda Salazar (Foto: Movilpress)

Flavio Mendoza y Laura Fidalgo (Foto: Movilpress)

El cumpleaños de Dionisio Salazar (Foto: Movilpress)

Laura Fidalgo y Dionisio Mendoza (Foto: Movilpress)

Dionisio Mendoza y Matilda Salazar (Foto: Movilpress)

Dionisio Mendoza disfrutó su cumpleaños de Stranger Things cantando para los presentes (Foto: Movilpress)

Dionisio Mendoza (Foto: Movilpress)

Dionisio Mendoza disfrutó su súper cumpleaños de Stranger Things (Foto: Movilpress)

Flavio y Dionisio Mendoza (Foto: Movilpress)

Flavio y Dionisio Mendoza (Foto: Movilpress)

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