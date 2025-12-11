De Cami Homs y Yuyito González a Dionisio Mendoza y Matilda Salazar: así fue el estreno de La Mágica Navidad
Desde Ciudad te mostramos las fotos de todos los famosos. ¡Mirá!
El miércoles por la noche, Flavio Mendoza estrenó La Mágica Navidad en el Teatro Ópera y mucho famosos dijeron presente.
Desde Ciudad te mostramos las fotos de todos los que asistieron a la obra que protagonizan Albana Fuentes y Patricio Arellano.
Entre ellos Camila Homs con sus niños, Dionisio Mendoza, Matilda Salazar que estaba con Marcelo Polino, Yuyito González, Mario Massaccesi y Sandra Borghi con su hija, Gabriela Sobrado y su hijo, y más.
Otros que no quisieron perderse este evento navideño fueron Silvio Soldán, José María Listorti y su esposa Mónica Gutiérrez, Floppy Tesouro y Moorea, Camila Cavallo con Alma y Adabel Guerro y su familia.